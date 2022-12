Luxemburg : Kostenübernahme für Psychotherapien bahnt sich ihren Weg

LUXEMBURG – Nachdem es über Jahre nicht vorwärts ging, will Minister Claude Haagen die Erstattung für Therapiesitzungen «so schnell wie möglich» in die Realität umsetzen.

Nachdem die langjährigen Verhandlungen zur Erstattung für Psychotherapien im September gescheitert waren , und auch eine Vermittlung zwischen der Gesundheitskasse (CNS) und dem Verband der Psychotherapeuten Fapsylux (Fédération des associations représentant les psychothérapeutes au Luxembourg) zu keinem Ergebnis führte, hat das Ministerium für soziale Sicherheit den Vorgang an sich genommen.

Wie das Ministerium am Freitag mitteilt, sei die Kostenübernahme einen Schritt näher gerückt: Der Regierungsrat hat demnach am Donnerstag den Vorentwurf einer großherzoglichen Verordnung zur Einführung psychotherapeutischer Leistungen gebilligt. Der Entwurf sieht drei Therapie-Leistungen auf der Grundlage der ausführlichen Empfehlung der Nomenklaturkommission vor:

«Die Versicherten sind auf eine Kostenübernahme angewiesen. Sie erwarten daher von den beteiligten Akteuren, dass diese Kostenübernahme so schnell wie möglich erfolgen kann», wird der zuständige Minister Claude Haagen zitiert. Damit die Sitzungen in Rechnung gestellt und später von der Gesundheitskasse übernommen werden können, sind auch die technischen Elemente in dem Entwurf enthalten. Dieser wird noch dem Staatsrat und den Berufskammern zur Stellungnahme vorgelegt.