Luxemburg: Krankenhäuser reagieren auf erhöhte Gewaltbereitschaft der Patienten

«Uns wird von Angriffen auf Pfleger oder Ärzte in der Notaufnahme berichtet. Ein Pfleger wurde mit einem Telefonkabel gewürgt, andere wurden gebissen oder an den Haaren gezogen». Patrice Lallemand ist Ausbildungsleiter der Lapunti Academy, die sich auf die philippinische Kampfkunst Lapunti stützt.

«Es geht darum, zu lernen, Aggressionen mit einfachen Gesten zu umgehen, ohne den Angreifer dabei zu verletzen», erklärt er. Die Ausbildung umfasst vier Stunden Theorie, die an das jeweilige Berufsumfeld angepasst ist (medizinisches Umfeld, Busfahrer, usw.), und vier Stunden Schutzmaßnahmen, um zu lernen, wie man mit einem Angriff umgeht, indem man Abstand hält oder wie man sich flexibel aus einer Würgehaltung befreit.

Nach Ansicht des Experten sei der Anstieg der Spannungen in den Pflegeeinrichtungen nicht nur auf Covid-19 zurückzuführen. «Es gibt auch Wartezeiten, die Patienten verärgern. Weitere medizinische Faktoren können Demenz oder Sucht sein.»

Computersystem zur Meldung von Übergriffen

Das Centre Hospitalier de Luxembourg (CHL) gibt ohne Zahlen zu nennen zu, dass es einen leichten, aber stetigen Anstieg der verbalen und physischen Aggressionen gegen das Krankenhauspersonal gibt. Das Krankenhaus verfügt über ein computergestütztes System zur Meldung von Aggressionen. «Diese Meldungen ermöglichen es, je nach Ort oder Abteilung und Art der Faktoren, die Aggressivität und Gewalt im Krankenhaus begünstigen, entsprechende Maßnahmen zu ergreifen», so das CHL.

Die Robert Schuman-Krankenhäuser geben an, dass sie über besondere Vorkehrungen verfügen und versichern, dass die Mitarbeiter regelmäßig an Sicherheitstrainings teilnehmen.

Spezielle Ausbildung

Das CHL verneint zwar, eine Liste von Personen erstellt zu haben, die nicht mehr aufgenommen werden, hat aber bei der Aufnahme eine Information in Form eines «Pop-up's» auf dem Bildschirm eingeführt. «Diese informiert darüber, dass die Person nicht für nicht dringende Behandlungen registriert werden kann, da sie sich gegenüber unserem Personal gefährlich verhalten hat (wiederholte extreme körperliche oder verbale Angriffe, Drohungen). Dies steht in Übereinstimmung mit Artikel 6 des Gesetzes über die Rechte von Patienten von 2004», so das Krankenhaus. Im Jahr 2021 waren weniger als ein Dutzend Personen betroffen.