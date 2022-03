Weltkrebstag : «Krebs ist ein Angriff aufs Selbstwertgefühl»

LUXEMBURG – 360 Frauen erkranken jährlich an Brustkrebs. Vier von fünf überleben. Doch mit der gemeisterten Chemotherapie ist es oft nicht getan. Danach fängt für viele Patientinnen die Kraftprobe erst richtig an.

Die Heilungschancen bei Brustkrebs, der früh genug erkannt wird, sind gut. dpa

«Wenn der Arzt sagt: 'Die Therapie ist abgeschlossen, kommen Sie in drei Monaten zur Kontrolle!', fallen viele Patienten in ein Loch», meint Barbara Strehler. Die Psychologin empfängt die Patienten bei der Krebsstiftung in Luxemburg. Ihre Erfahrung zeigt, dass viele Frauen vor allem dann Betreuung brauchen, wenn die Chemo- oder Radiotherapie abgeschlossen ist.

«Während der klinischen Behandlung haben viele Patientinnen das Gefühl, geschützt zu sein, aber dann müssen sie sich wieder in die Welt der Gesunden einleben. Diese ist aber nicht mehr so, wie sie vorher war. Gerade bei Jüngeren ist das der Fall. Denn sie haben durch den Krebs die Unbekümmertheit gegenüber ihrem Körper verloren», erklärt Strehler. «Sie sind sich dann bewusst, dass es keine endgültige Garantie dafür gibt, wirklich geheilt zu sein und müssen mit der Angst vor einem Rückfall wie mit einem Damokles-Schwert leben, das ständig bedrohlich über ihrem Kopf hängt. Bei jedem Husten oder wenn die Knochen wehtun, denken ängstlichere Menschen dann, der Krebs sei zurück.»



Junge Patienten aufgeschlossener

Eine Therapie kann gegen psychische Folgen einer Krebserkrankung helfen. Zwei Psychologinnen arbeiten bei der Krebsstiftung, Fondation contre le cancer, mit Patienten. 809 Termine hatten sie 2010 mit 255 Krebs-Kranken. Es sind vor allem jüngere Patienten, die therapeutischer Hilfe gegenüber aufgeschlossener sind.

Sie lernen vor allem mit ihrer Angst umzugehen. Dann rät ihnen Barbara Strehler zum Beispiel zu einer «Grübelstunde»: «Die Patienten lassen dann dunkle Gedanken und Grübeleien zum Beispiel zwischen zwei und drei Uhr nachmittags zu, sind den Rest des Tages aber befreit.» Auch Atemtechniken helfen, sich bei Ängsten zu entspannen.

Kein Platz für «wilde Zukunftspläne»

Neben den Ängsten ist auch die erneute Anpassung an den Alltag ein Problem. «Krebs ist immer ein Angriff auf das Selbstwertgefühl», weiß Barbara Strehler aus 14-jähriger Therapeutentätigkeit. Gerade bei jüngeren, aktiven Patientinnen mache sich dies bemerkbar.

Junge Frauen sehen durch die Müdigkeit nach der Behandlung ihre Stellung in der Familie als Powerfrau in Gefahr, am Arbeitsplatz fehlt die Kraft. Dazu komme, dass im Umfeld viele Dinge passiertn, die für Krebspatienten gerade nicht möglich seien, so Strehler. «Freunde bauen ein Haus oder schmieden wilde Zukunftspläne.»

Traumata

Viele Patienten führt die Krankheit in ein Trauma und langwierige therapeutische Behandlung. «Häufig fallen die Patienten besonders tief, wenn mehrere Dinge zusammenkommen.» Wie etwa Krebs während der Schwangerschaft, ein Todesfall in der Familie während der Krankheit. «Oder die Diagnose lässt alte Traumata wie zum Beispiel Missbrauch in der Kindheit wieder aufleben.»

Die Schwierigkeiten nach der Krebstherapie kommen immer zusätzlich zu den Strapazen der Krankheit: «Trotz aller Fortschritte bei den Behandlungsmethoden - gerade beim Brustkrebs - ist die Krebsdiagnose der totale Schock», weiß Barbara Strehler. Auch der stärkste Patient habe das Gefühl, den Boden unter den Füßen weggezogen zu bekommen.

