Rührende Geste: Xherdan Shaqiri überrascht kranken US-Fan nach verpasstem Spiel

Die WM 2018 machte Rick Thompson zum großen Fan von Xherdan Shaqiri. Der US-Amerikaner war glücklich über den Wechsel von Shaq zu Liverpool, dem Lieblingsclub seines Sohnes. Als sich Shaqiri in diesem Winter für einen Wechsel nach Chicago entschied, war die Freude noch viel größer. Kein Wunder, schließlich war sein Lieblingsspieler so nahe wie noch nie. Als der Spielplan bekanntgegeben wurde, war für Thompson klar: Das Spiel gegen Charlotte am 6. August will er besuchen. Auf der Website von Chicago Fire sagte Thompson: «Meine Söhne und ich haben geplant, das Spiel gemeinsam zu sehen.»