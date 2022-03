Master, Visa und Amex : Kreditriesen setzen Geschäfte in Russland aus

In Russland ausgestellte Karten von Mastercard, Visa und American Express sollen nur noch innerhalb des Landes funktionieren, haben die drei US-Firmen angekündigt

Wegen des russischen Einmarschs in die Ukraine setzen die Kreditkartenanbieter ihre Geschäfte in Russland aus. picture alliance / dpa

Nach zahlreichen weiteren westlichen Unternehmen setzen auch die US-Kreditriesen Mastercard, Visa und American Express wegen der russischen Ukraine-Invasion ihre Geschäfte in Russland aus. In Russland ausgestellte Karten würden außerhalb des Landes nicht mehr funktionieren, erklärten die Unternehmen am Wochenende. Russische Banken wollen nach eigenen Angaben auf das chinesische UnionPay-System ausweichen. Unterdessen kündigte Moskau Beschränkungen für den Verkauf von Grundnahrungsmitteln an.

Von ausländischen Banken ausgestellte Kreditkarten können den Angaben der drei Zahlungsdienstleister zufolge nicht mehr in Russland eingesetzt werden. Die russische Zentralbank und das größte Geldinstitut des Landes, die Sberbank, versicherten, dass von russischen Banken ausgegebene Kreditkarten bis zu ihrem Ablaufdatum in Russland weiter normal funktionieren würden.

Visa, Mastercard und American Express hatten bereits zuvor erklärt, die von den USA und anderen westlichen Staaten verhängten Sanktionen gegen Russland einzuhalten. Der russische Bankensektor ist von den westlichen Strafmaßnahmen besonders betroffen.

Seleskyi fordert Gas-Importverbot

Sberbank sowie Russlands größte Privatbank Alfa Bank kündigten am Sonntag an, sie arbeiteten bereits an der Einführung von Karten des chinesischen Anbieters UnionPay. Russischen Nachrichtenagenturen zufolge wollen auch Rosbank, Tinkoff Bank und die Credit Bank of Moscow (MKB) auf Chinas Kreditkartensystem ausweichen.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte während einer Videokonferenz mit Mitgliedern des US-Kongresses am Samstag die Aussetzung des Betriebs von Mastercard und Visa in Russland gefordert. Wegen des russischen Einmarsches in sein Land appellierte Selenskyj nach Angaben von Parlamentariern zudem an den Westen, ein Importverbot für russisches Gas und Öl zu verhängen.

Am Sonntag bestätigten die USA, dass sie mit der EU über ein entsprechendes Verbot diskutieren. Es gebe «sehr aktive Diskussionen» zu dem Thema, sagte US-Außenminister Antony Blinken am Sonntag dem US-Sender CNN. Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) erteilte entsprechenden Forderungen jedoch eine Absage.