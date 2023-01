Putin-Tattoo: Kreml setzt russische Studentin (19) auf Terrorliste

1 / 3 Die 19-jährige Olesja Kriwtsowa wurde auf die russische Liste der Terroristen und Extremisten gesetzt. Twitter Die Frau trägt ein Anti-Putin-Tattoo am Knöchel: Es zeigt das Gesicht des russischen Präsidenten auf dem Körper einer Spinne mit der Aufschrift «Big Brother is Watching You». Twitter Uni-Studentin Kriwtsowa muss sich außerdem wegen Verunglimpfung der russischen Armee vor Gericht verantworten, weil sie auch in einem Studenten-Chat im russischen sozialen Netzwerk VK einen angeblich kritischen Beitrag über den Krieg gepostet hatte. Twitter

Die 19-jährige Olesja Kriwtsowa aus der russischen Region Archangelsk steht für mehrere Monate unter Hausarrest und muss einen Peilsender in der Hand tragen, der alle ihre Bewegungen verfolgt. Die russischen Behörden haben die Studentin zudem auf die Liste der Terroristen und Extremisten gesetzt, auf der auch etwa die Terrormiliz IS, Al Kaida – verantwortlich für die Anschläge vom 11. September 2001 in New York – und die Taliban stehen.

Der Grund: Dem Kreml gefallen weder das Anti-Putin-Tattoo, das Kriwtsowa an einem Knöchel hat, noch ihre Social-Media-Posts, die nach Ansicht der Behörden die russische Armee diskreditieren und Terrorismus gutheißen.

Chat-Inhalt brachte sie vor Gericht

Ihre Tätowierung zeigt das Gesicht des russischen Präsidenten auf dem Körper einer Spinne mit der Aufschrift «Big Brother is Watching You». Wie CNN berichtet, soll Olesja Kriwtsowa vergangenen Oktober einen Instagram-Beitrag über die Explosion auf der Krim-Brücke gepostet haben, in dem sie gleichzeitig ihr Land für den Einmarsch in die Ukraine kritisierte.

Uni-Studentin Kriwtsowa muss sich außerdem wegen Verunglimpfung der russischen Armee vor Gericht verantworten, weil sie auch in einem Studenten-Chat im russischen sozialen Netzwerk VK einen angeblich kritischen Beitrag über den Krieg gepostet hatte. «Der Fall von Olesja ist nicht der erste und auch nicht der letzte», meinte ihr Anwalt Alexej Kichin gegenüber CNN.

Studentin mit Gewalt-Video bedroht

Am 26. Dezember drang die Polizei in die Wohnung ein, in der Kriwtsowa mit ihrem Mann lebte. Sie zwangen beide, sich mit dem Gesicht nach unten auf den Boden zu legen, und bedrohten sie mit einem Vorschlaghammer. Die Beamten sagten, es sei ein Gruß von Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin.

Die Einsatzkräfte sollen der 19-Jährigen ein Video gezeigt haben, in dem ein Gefangener mit einem Vorschlaghammer hingerichtet wurde. Als Beschreibung stand dazu: «Der Verräter erhielt die traditionelle Wagnersche Strafe».