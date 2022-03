Gegen den Ukraine-Krieg : Kremlgegner Nawalny ruft Russen zu Protesten auf

Nawalny wünscht sich Russland als «eine Nation des Friedens» und hat die Menschen in Russland dazu aufgerufen, gegen den Ukraine-Krieg zu protestieren. Immer. Egal wo.

Der im Straflager inhaftierte Kremlgegner Alexej Nawalny hat die Menschen in Russland zu Protesten gegen den Krieg im Nachbarland Ukraine aufgerufen. Protestiert werden solle jeden Tag - «wo auch immer ihr seid: in Russland, Belarus oder auf der anderen Seite des Planeten», hieß es am Mittwoch auf Nawalnys Twitter-Account.