Bahamas : Kreuzfahrt endet mit Horror-Attacke – Hai tötet Touristin beim Schnorcheln

Eine 58-jährige Touristin ist an einer bei Wassersportlern beliebten Stelle von einem Hai getötet worden. Die Frau war Passagierin auf dem Kreuzfahrtschiff «Harmony of the Seas».

Opfer stirbt im Krankenhaus

Die Kreuzfahrtgesellschaft Royal Caribbean International erklärte, das Opfer sei nach seiner Ankunft in einem örtlichen Krankenhaus gestorben. Die Frau habe an einem Ausflug in Nassau teilgenommen. Das Schiff, die «Harmony of the Seas», hatte am Sonntag zu einer achttägigen Kreuzfahrt in Florida abgelegt.