Luxemburg: Krieg in der Ukraine verlangsamt das Wirtschaftswachstum deutlich

Finanzministerin Yuriko Backes (DP) stellte den Abgeordneten am Mittwoch das Stabilitäts- und Wachstumsprogramm (PSC) für 2022 vor. Das Dokument wird bis Ende der Woche an die Europäische Kommission weitergeleitet. Während das Finanzministerium für 2021 einen erfreulichen Ausblick verkünden konnte, ist das Programm in diesem Jahr vom Krieg in der Ukraine geprägt und dadurch entsprechend negativ. «Das Programm, das ich heute vorgestellt habe, findet vor einem besorgniserregenden und höchst unsicheren Hintergrund statt», sagte Backes. «Trotz der Aufklärung an der Pandemiefront und nach der Sanierung der öffentlichen Finanzen seit dem letzten Jahr stehen wir nun vor einer neuen Krise».