Schwede kassiert Shitstorm : «Krieg ist gut für Paralympics» – Experten-Aussage schockiert Sportwelt

Klar, sie mag etwas aus dem Kontext gerissen sein. Die Aussage des schwedischen Paralympics-Experten Aron Anderson ist trotzdem geschmacklos.

Eine Aussage im schwedischen TV-Sender «SVT» erhitzt derzeit die Gemüter: «Krieg ist gut für die Rekrutierung im paralympischen Sport, weil er viele funktionelle Behinderungen nach sich zieht.» Getätigt wurde sie vom ehemaligen schwedischen Paralympioniken Aron Anderson – in Bezug auf den Krieg in der Ukraine.



Wenig überraschend befindet sich der 34-Jährige seither mitten im Sturmauge eines riesigen Shitstorms auf Social Media. Die Kommentare gegen den vierfachen paralympischen Athleten verurteilen die Aussage aufs Schärfste: «So furchtbar krank und extrem unangebracht», «mit das Widerlichste, was ich je gehört habe» und «bitte sofort um eine Entschuldigung bei der gesamten paralympischen Bewegung», heißt es unter anderem.