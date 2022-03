Ukraine-Konflikt : «Krieg ist in niemandes Interesse»

LUXEMBURG/BRÜSSEL – Xavier Bettel plädiert beim Europagipfel für den diplomatischen Weg, um einen Krieg in der Ukraine zu verhindern.

Premierminister Xavier Bettel (DP) hat am Donnerstag am Europagipfel in Brüssel teilgenommen. Großes Thema war der Ukraine-Konflikt. Bettel betonte nach den Debatten die Notwendigkeit «den Dialog, die Deeskalation und die Diplomatie zu fördern». Alternativen sehe er keine, denn: «Krieg ist in niemandes Interesse», so der Premier, die EU werde im Falle einer russischen Invasion der Ukraine «hart» bleiben.