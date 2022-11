OECD-Bericht: Krieg, Renten, Wohnraum – Luxemburgs Wirtschaft steht vor Herausforderungen

LUXEMBURG – Derzeitige globale Krisen, aber auch das Rentensystem und die Wohnungssituation stellen eine Bedrohung für das luxemburgische Wirtschaftssystem dar. So zumindest lautet das Fazit des am Donnerstag vorgestellten OECD-Berichts.

Auch die Minister Yuriko Backes, Claude Turmes und Franz Fayot waren bei der Präsentation des OECD-Bericht anwesend. Editpress/Hervé Montaigu

«Die luxemburgische Wirtschaft steht auf einem soliden Fundament und hat die Covid-Krise gut überstanden», sagt Mathias Cormann, Generalsekretär der OECD (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung), der am heutigen Donnerstag deren Bericht in Luxemburg vorgestellt hat. Besonders lobenswert sei seiner Ansicht nach die niedrige Arbeitslosenquote hierzulande, auch wenn die konjunkturelle Erholung nach den Pandemiejahren – wie in vielen anderen Ländern auch – durch den anhaltenden Krieg in der Ukraine geprägt sei.

Mit drei Prozent des BIP wurde das hohe Budget, welches für die Entlastungmaßnahmen für Bürgerinnen und Bürger bereitgestellt wurde lobend erwähnt, auch wenn «die Hilfen gezielter eingesetzt werden sollten, insbesondere im Energiebereich, um Anreize für einen reduzierten Verbrauch zu schaffen», so der ehemalige australische Politiker. Zu den Schwachpunkten Luxemburgs zählt er hingegen die Wohnungspreise, die ein Risiko für die Wirtschaft darstellten, «insbesondere in Zeiten steigender Zinsen». Die kürzlich angekündigte Steuerreform in Bezug auf Wohnraum sende seiner Ansicht nach aber die richtigen Signale.

Rufe nach Reformen

In Bezug auf das Rentensystem hat der OECD-Generalsekretär mahnende Worte vorgebracht. Laut ihm ist die Zukunftsfähigkeit des Rentensystems bedroht. «Aufgrund der im älter werdenden Bevölkerung werden die Rentenausgaben stark ansteigen. Das Renteneintrittsalter sollte an die Lebenserwartung angepasst und die ältesten Arbeitnehmer weitergebildet werden», so Cormann. Laut Wirtschaftsminister Franz Fayot (LSAP) ist dieses Problem zwar bekannt, jedoch sei der Zeitpunkt für Reformen noch nicht gekommen, es bestehe noch «Spielraum».

Das Resümee der anwesenden Finanzministerin Yuriko Backes (DP) in Bezug auf Luxemburgs Wirtschaft fiel positiv aus: «Der Bericht zeigt die Anstrengungen, die in Zeiten der Krise unternommen wurden», so die DP-Politikerin. In Bezug auf geplante Reformen im Besteuerungssystem Luxemburgs erklärt sie: «Die Reform musste wegen der Krise verschoben werden». Catherine MacLeod, Senior Economist im luxemburgischen Büro der OECD, die in der Vergangenheit die Reform des Systems forderte, mahnt: «Das Lohnindexsystem kann die Wettbewerbsfähigkeit, die Produktivität und die Investitionen beeinflussen und gleichzeitig die Inflation schüren». Alle Minister riefen dazu auf, das Thema zu einem späteren Zeitpunkt zu diskutieren, wenn sich die Wirtschaftslage beruhigt habe.