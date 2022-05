Tunnel von Bürden : Kriegsbombe legt Zugverkehr bei Ettelbrück lahm

ETTELBRÜCK – In der Nähe von Ettelbrück ist am Mittwochmorgen ein Sprengkörper entdeckt worden. Die Züge zwischen Ettelbrück und Ulflingen sind bis auf Weiteres gestrichen.

Bei Bauarbeiten vor dem Eisenbahntunnel von Bürden haben CFL-Arbeiter einen Sprengkörper entdeckt. «Der Minenräumdienst der Armee wurde benachrichtigt und ist vor Ort», gab eine Polizeisprecherin auf L'essentiel-Nachfrage an.

Alle Züge der Linie 10 zwischen Ettelbrück und Goebelsmühle sind daher in beiden Richtungen bis auf Weiteres gestrichen, so die CFL in einer Mitteilung gegen 12.30 Uhr. Über die Dauer könne man bisher keine Angaben machen, jedoch sei für Reisende ein Busersatzverkehr zwischen Ettelbrück und Goebelsmühle eingerichtet.