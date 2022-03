Terror in Nairobi : Kriegsfotograf half bei Stürmung der Mall

Als Polizisten das Westgate-Shoppingcenter in Nairobi stürmten, schloss sich ihnen Kriegsfotograf Goran Tomasevic an. «Die Leute sollten das sehen», sagt er.

Der langjährige Reuters-Kriegsfotograf Goran Tomasevic lebt in der kenianischen Hauptstadt Nairobi. Er hat schon viel gesehen. Doch den Angriff der Al-Shabaab-Milizen auf das Westgate-Shoppingcenter am vergangenen Samstag wird er nie vergessen.

Von einem Freund hört Tomasevic, dass beim Westgate-Mall «etwas los» sei, also packt er seine Kamera und geht hin. Auf dem Parkplatz herrscht Chaos. Er sieht viele Tote, Sanitäter, die Verletzte in Sicherheit bringen, Polizisten, die sich an das Gebäude heranschleichen.

«Wir durchsuchten Raum um Raum»

Als er feststellt, dass er nicht viel tun kann, geht er zu den Polizisten und schliesst sich ihnen an. Zusammen mit bewaffneten Männern in Uniform und in Zivil dringen sie in die besetzte Mall ein.