Kriegsschrecken: KI zweifelt Authentizität von Bildern an – und liegt falsch

Auch X-User Hinkle teilte den Screenshot – zusammen mit der Aussage, das Bild sei nicht echt, sondern ein «AI-generated fake image». Er stützt seine Aussage auf den KI-Bilddetektor Aiornot.com, der das Bild als «generated by AI» bewertet.

Wer sich voll und ganz auf andere verlässt, ist verlassen. Dieses Sprichwort gilt nicht nur für Zwischenmenschliches, sondern auch für Online-Tools. Das zeigt ein Bericht des US-Magazins 404 Media. In diesem geht es insbesondere um ein Bild, das die verkohlte Leiche eines Babys zeigen soll , das bei einem Hamas-Angriff getötet wurde.

Was ist mit diesem Bild?

Geteilt wurde dieses unter anderem vom offiziellen Account Israels auf X (ehemals Twitter). Auch der US-amerikanische Autor, Rechtsanwalt und konservative politischer Kommentator Ben Shapiro teilte das Bild. Sein Post wurde dann von X-User Jackson Hinkle in Form eines Screenshots weiterverbreitet – zusammen mit einem Screenshot der Website Aiornot.com, laut dem das Foto «generated by AI» ist (siehe Bildstrecke). Eine Erklärung dafür, wie dieses Urteil zustande kommt, gibt es nicht. An dem Urteil gibt es jedoch Zweifel.