USA: Kriminologie-Doktorand soll 4 Studierende im Schlaf erstochen haben

1 / 6 Bryan Christopher Kohberger wurde am 30. November 2022 in seinem Elternhaus im US-Bundesstaat Pennsylvania festgenommen. via REUTERS Der Kriminologie-Doktorand wird verdächtigt, vier Studierende Mitte November 2022 im Schlaf getötet zu haben. REUTERS Xana Kernodle (20) … Facebook/Wicked Truths

Das FBI hat am Freitag einen Kriminologie-Doktoranden festgenommen im Zusammenhang mit den mysteriösen Morden an vier Uni-Studierenden im Bundesstaat Idaho. Der 28-jährige Bryan Christopher Kohberger wurde in seinem Elternhaus im Monroe County im US-Bundesstaat Pennsylvania im Nordosten der USA festgenommen – über 4000 Kilometer vom Tatort entfernt.

Kohberger wird die vorsätzliche Tötung von drei Studentinnen und einem Studenten am vergangenen 13. November vorgeworfen, wie US-Medien unter Berufung auf Ermittlungsbehörden berichten. Die 20-jährige Xana Kernodle und ihr gleichaltriger Freund Ethan Chapin, sowie die 21-jährigen Kaylee Goncalves und Madison Mogen wurden in einem Mietshaus in der Nähe des Campus der kleinen Universitätsstadt Moscow im Norden Idahos erstochen in ihren Betten aufgefunden.

Auf der Suche nach dem Auto des Verdächtigen

Der mutmaßliche Täter hat die vier wahrscheinlich getötet, als sie schliefen. Nach Angaben der Polizei gab es keine Hinweise auf sexuelle Übergriffe, einige der Opfer wiesen allerdings Abwehrverletzungen auf.

Mitte November lebte der Verdächtige in einer Stadt in der Nähe des Tatorts. Kohberger strebt einen Doktortitel in Strafrecht und Kriminologie an der Washington-State-Universität an. DNA-Technologie habe nun dabei geholfen, dem Verdächtigen auf die Spur zu kommen, hieß es aus Ermittlungskreisen gegenüber dem Sender ABC News. Die Ermittlungen hatten mit der Suche nach einem weißen Hyundai Elantra begonnen, der am Tag der Morde in der Nähe des Hauses der Opfer gesehen wurde. Durch die Suche nach dem Auto machte die Polizei den Verdächtigen am entgegengesetzten Ende der USA ausfindig.

Mordverdächtiger stellte rätselhafte Frage

In welchem Verhältnis der Festgenommene zu den Opfern stand, ist unklar. Die Tatwaffe wurde bislang nicht gefunden. Wie CBS berichtet, soll der polizeilich nicht bekannte Kohberger bei seiner Festnahme den Polizisten gefragt haben, ob noch jemand gefasst worden sei. Laut einer Polizeiquelle bringt eine DNA-Spur den mutmasslichen Täter mit den Verbrechen in Verbindung.

Ein Kommilitone in Kohbergers Studiengang sagte der Nachrichtenagentur AP, der Verdächtige sei selbstbewusst, intelligent, aber auch «super unbeholfen». «Etwas, das er fast immer tat, war, eine Sache auf die komplizierteste Art zu erklären», sagte er.