Brandstiftung : Kripo ermittelt wegen Feuer in Contwiger Wohnhaus

CONTWIG – Am Montag hat in Contwig ein Mehrfamilienhaus gebrannt. Nun ermittelt dei Kriminalpolizei, da das nicht das erste Mal war.

Nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus im Landkreis Südwestpfalz ermittelt nun die Kriminalpolizei wegen Brandstiftung. Da es zuvor bereits zwei Brände in dem Wohnhaus gegeben habe, bestehe ein Anfangsverdacht, erklärte die Staatsanwaltschaft in Zweibrücken am Dienstag. «Ein konkreter Tatverdacht gegen eine bestimmte Person besteht derzeit nicht.» Eine in dem Zusammenhang verdächtigte Person sei inzwischen wieder auf freiem Fuß.