Psychologin klärt auf: Krise in der Umkleidekabine? – so vermeidest du sie

Shoppingfrust: Gerade wer unsicher ist, was den eigenen Körper angeht, sieht plötzlich nur noch Makel an sich.

Ich bin oft sehr streng zu mir und urteile hart. Ich bin kritisch, versuche aber, auch das Gute an mir zu sehen. Ich übe mich in Selbstfürsorge und rede mit mir, wie mit einem guten Freund. Das kommt ganz auf die Tagesform an.

Wenn ich es mir wert bin, mir selbst ein feines Menü am Abend zu kochen und mir Zeit für mich zu nehmen, so bestätige ich meinen Selbstwert. Allgemein Dinge tun, die mir persönlich gut tun, erhöhen die Selbstliebe. Gönne dir abends eine schöne Fußmassage, lass dir ein Bad ein oder schreibe dir selbst einen lieben Brief und beschreibe darin alles, was du an dir schätzt.