Rubel-Zerfall : Krise? Laut Putin alles halb so schlimm

Trotz Währungszerfall bemüht sich Wladimir Putin um Gelassenheit. Das kommt offenbar an: Einer Umfrage zufolge stehen 81 Prozent der Russen zu ihrem Präsidenten.

Obwohl der Rubel massiv an Wert verliert, betrachtet Wladimir Putin die Krise seines Landes als halb so schlimm. In einer Pressekonferenz betonte der russische Präsident, die Wirtschaft des Landes sei weiterhin auf Kurs: Bis zu 0,7 Prozent sei die Wirtschaft in Russland in den ersten zehn Monaten des Jahres gewachsen. Das Land könne seinen sozialen Verpflichtungen nachkommen, die Währungsreserven der Zentralbank und die Polster der Regierung seien solide. «Die Lage wird sich in die Bahnen lenken», meinte Putin.