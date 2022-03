DFB-Pokal : Kriselnder FCK mit «Bonusspiel» gegen Stuttgart

Neu-Trainer Jeff Strasser musste mit seinem 1. FC Kaiserslautern am Wochenende eine bittere Pleite einstecken. Nun geht es im DFB-Pokal gegen den VfB Stuttgart.

Die Vorfreude auf das DFB-Pokalspiel gegen den VfB Stuttgart ist beim 1. FC Kaiserslautern sichtlich gedämpft. Als Tabellenletzter der 2. Fußball-Bundesliga haben die Pfälzer momentan ganz andere Sorgen: Nach dem 0:1 gegen den MSV Duisburg wird die Situation immer kritischer. Priorität hat ganz klar das so wichtige Kellerduell bei Jahn Regensburg am Samstag. Das Pokalspiel gegen den schwäbischen Erstligisten am Mittwoch (18.30 Uhr) will Trainer Jeff Strasser hingegen nutzen, um zu rotieren.