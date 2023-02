Nach Smith-Ohrfeige : «Krisen-Team» wird bei der Oscar-Verleihung vor Ort sein

Im vergangenen Jahr hat der Schauspieler Will Smith dem Komiker Chris Rock eine Ohrfeige verpasst, da dieser einen Witz über Smiths Frau mache. Der Vorfall zog verschärfte Sicherheitsvorkehrungen mit sich.

Chris Rock machte sich letztes Jahr bei den Oscar's über Jada Pinkett Smith's Erkrankung an Alopezie lustig.

Nach dem Ohrfeigen-Vorfall bei der Oscar-Verleihung im vergangenen Jahr haben die Veranstalter nun für die diesjährige Gala ein «Krisen-Team» zusammengestellt. «Wir haben ein ganzes Krisen-Team, etwas, was wir noch nie hatten, und viele Pläne aufgestellt», sagte Bill Kramer, Geschäftsführer der Oscar-Akademie, dem «Time»-Magazin. «Wir sind viele Szenarien durchgegangen. Es ist also unsere Hoffnung, dass wir auf alles vorbereitet sind, was wir jetzt noch nicht vorhersehen können, aber dass wir uns darauf vorbereiten, falls es doch passiert.»