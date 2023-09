Krisengebiet: Kosovo-Serbe Radoicic bekennt sich zu Überfall

1 / 6 Der bekannter Politiker und Günstling der Belgrader Regierung, Milan Radoicic, outet sich als Milizführer. Unter den Serben im Kosovo wollte er mit einer Kommandoaktion einen Aufstand anzetteln. Screenshot Die KFOR-Schutztruppe im Kosovo wird aufgestockt. IMAGO/Xinhua Die KFOR ist seit 1999 für die Gewährleistung der Sicherheit in dem Land zuständig. IMAGO/VXimages.com

Der kosovo-serbische Spitzenpolitiker und Geschäftsmann Milan Radoicic hat sich zum Überfall eines bewaffneten Kommandotrupps im Nord-Kosovo vor fünf Tagen bekannt. «Ich habe mich zu dieser Tat entschieden, weil alle bisher angewandten Widerstandsmethoden keine Verbesserung des Lebens des serbischen Volkes (im Kosovo) brachte», schrieb er in einer Erklärung, die sein Anwalt am Freitag vor der Presse in Belgrad verlas.

Der Aufenthaltsort von Radoicic ist unbekannt. Nach Angaben des serbischen Präsidenten Aleksandar Vucic befindet er sich in Serbien. In der Vergangenheit hatte Vucic über Radoicic und die Serbische Liste die Politik der Kosovo-Serben bestimmt. Er werde sich den serbischen Behörden für Befragungen zur Verfügung stellen, kündigte Radoicic in seiner Erklärung an.

Ziel der Aktion sei es gewesen, die Serben im Kosovo dazu zu ermutigen, «sich dem Terror des Kurti-Regimes zu widersetzen». Die Regierung des kosovarischen Ministerpräsidenten Albin Kurti verfolge die Serben im Kosovo, um das Land «ethnisch zu säubern». «Wir sind keine Terroristen, sondern Kämpfer für unser eigenes Volk.» Die Regierung in Pristina hält es für ausgeschlossen, dass Radoicic auf eigene Faust handelte. Die kosovarische Polizei stellte im Anschluss an die Kämpfe zum Teil fabrikneue, schwere Waffen wie Granatwerfer und Panzerabwehrrohre sowie militärische Fahrzeuge sicher. Diese stammten direkt aus den Arsenalen der serbischen Armee, hieß es.

Kfor stockt Truppen auf

Nach den schweren Kämpfen zwischen serbischen Paramilitärs und kosovarischen Polizisten im Nord-Kosovo verstärkt die Nato die von ihr geführte KFOR-Schutztruppe. Der Nordatlantikrat, das wichtigste Entscheidungsgremium der Organisation, genehmigte die Entsendung zusätzlicher Streitkräfte in das kleine Balkanland, wie das Bündnis am Freitag in Brüssel mitteilte. Über die Zahl der zusätzlichen Soldaten machte es keine Angaben.

Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur könnte die Verstärkung von Großbritannien gestellt werden. Das Verteidigungsministerium in London hatte erst vor wenigen Monaten mitgeteilt, dass das Vereinigte Königreich noch bis mindestens 2026 einen «entscheidenden Beitrag» zur Schutztruppe leisten wolle.