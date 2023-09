Krisengebiet: Nato stockt Truppen im Kosovo auf

Ein 30-köpfiger, schwer bewaffneter serbischer Kommandotrupp hatte am letzten Sonntag in der Ortschaft Banjska bei Mitrovica Stellung bezogen und sich Kämpfe mit der kosovarischen Polizei geliefert.

Die KFOR ist seit 1999 für die Gewährleistung der Sicherheit in dem Land zuständig.

Nach den schweren Kämpfen zwischen serbischen Paramilitärs und kosovarischen Polizisten im Nord-Kosovo verstärkt die Nato die von ihr geführte KFOR-Schutztruppe. Der Nordatlantikrat, das wichtigste Entscheidungsgremium der Organisation, genehmigte die Entsendung zusätzlicher Streitkräfte in das kleine Balkanland, wie das Bündnis am Freitag in Brüssel mitteilte. Über die Zahl der zusätzlichen Soldaten machte es keine Angaben.