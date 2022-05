Florida : Krisengeplagtes «Starliner»-Raumschiff startet zur ISS

Am Weltraumbahnhof Cape Canaveral in Florida ist in der Nacht zum Freitag das Raumschiff von Boeing in Richtung der Internationalen Raumstation ISS gestartet. Der Start liegt bereits zwei Jahre hinter dem Zeitplan.

Das «Starliner»-Raumschiff von Boeing startete in der Nacht zum Freitag. AFP

Nach einer Reihe von Rückschlägen ist das «Starliner»-Raumschiff von Boeing zur Internationalen Raumstation ISS gestartet. In der Nacht zum Freitag verließ es den Weltraumbahnhof Cape Canaveral in Richtung des Außenpostens der Menschheit. Es handelt sich um einen unbemannten Test für den krisengeplagten «Starliner», der bereits mehr als zwei Jahre hinter dem Zeitplan liegt.

Mission war mehrfach verschoben worden

Boeings Raumschiff soll künftig als Alternative zur «Crew Dragon»-Raumkapsel von SpaceX Astronauten zur ISS transportieren. Das hätte eigentlich schon längst passieren sollen, aber bei einem ersten Test im Dezember 2019 hatte es das Raumschiff – unter anderem wegen eines Problems mit der automatischen Zündung der Antriebe – nicht zur ISS geschafft. Im vergangenen Jahr war die Mission mehrfach verschoben worden – und dann musste der «Starliner» schließlich wegen Ventil-Problemen komplett zurück in die Werkstatt.