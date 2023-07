«Mache nichts falsch»: Kristen Bell gibt ihren Töchtern alkoholfreies Bier

Kristen Bells Kinder trinken alkoholfreies Bier In der Kelly Clarkson Show erzählt Kristen Bell, dass ihre Kinder im Restaurant schon alkoholfreies Bier bestellt haben. Dass sie etwas Falsches macht, denkt Kristen nicht.

Bereits in der Vergangenheit hat Kristen Bell (43) mit ihren Erziehungsmethoden für Furore gesorgt. Sie verabreicht ihren Töchtern Lincoln (10) und Delta (8) das Schlafmittel Melatonin. Bei ihrem Besuch in der Talkshow von Kelly Clarkson (41) macht die Schauspielerin nun publik, dass sie ihre Kinder alkoholfreies Bier trinken lässt.

«Kontext ist wichtig», so die 43-Jährige im Interview, als sie darüber spricht, dass ihre Kinder in Restaurants alkoholfreies Bier bestellen würden. Sie seien von klein auf mit dem Getränk in Berührung gekommen. «Mein Mann war früher alkoholsüchtig und hat gerne alkoholfreies Bier. Beim Spazieren mit ihnen als Baby hatte er jeweils eines dabei», erzählt sie. Er trug seine Töchter auf der Brust und sie griffen jeweils nach dem Getränk. «Manchmal nuckelten sie am Rand des Glases. Ich glaube, dass das Getränk sie an ihren Papa und Familie erinnert», meint Bell.

Unterdessen fragen ihre Kinder selbstständig nach alkoholfreiem Bier in Restaurants. Das sei, wie die Schauspielerin zugibt, ein wenig komisch. «Vielleicht behalten wir diese Tradition besser in den eigenen vier Wänden», sagt sie. Gleichzeitig meint sie aber, dass ihr die Meinung anderer egal sei. «Ihr könnt mich verurteilen. Ich mache nichts falsch», so die «Eiskönigin»-Darstellerin.

Auch Kelly Clarkson packt im Gespräch über ihre Tochter River (9) aus. «Als Baby nahm sie mal einen Schluck Alkohol», so die Sängerin. In den Ferien in Irland oder Schottland (die Musikerin kann sich nicht erinnern) griff ihre Tochter nach dem Champagner auf dem Tisch und trank davon. «Es war nur ganz wenig. Nehmt mir meine Kinder nicht weg», so die 41-Jährige.