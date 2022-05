Chaos vor CL-Finale : Kritik an «brutaler» Polizei und «chaotischer» Organisation wächst

Liverpools Bürgermeisterin erhebt nach dem Chaos beim Champions-League-Finale schwere Anschuldigungen gegen die Polizei. Frankreichs Sportministerin sieht indes Fans ohne gültige Tickets als Schuldige.

Liverpool forderte eine Untersuchung der «inakzeptablen Probleme», Fans und Beobachter äußerten Kritik an den Organisatoren.

Nach dem Chaos beim Einlass vor dem Finale der Champions League in Paris verschärfen sich die gegenseitigen Schuldzuweisungen. Liverpools Bürgermeisterin kritisierte das Vorgehen der französischen Polizei mit Tränengas gegen britische Fans als «überaus widerlich», Frankreichs Sportministerin sieht hingegen die Verantwortung vor allem bei Anhängern des FC Liverpool. Die Aufarbeitung der Vorfälle rund um den 1:0-Sieg von Real Madrid im Königsklassen-Endspiel dürfte noch einige Zeit in Anspruch nehmen, auch die Europäische Fußball-Union Uefa ist gefordert.

Frankreichs Innenminister Gérald Darmanin verteidigte am Montag das Handeln der Polizei. «Die getroffenen Entscheidungen haben Tote verhindert», sagte er nach Beratungen mit Sportministerin Amélie Oudéa-Castéra und weiteren Verantwortlichen. «Mit dem Aufheben der äußeren ersten Zugangskontrolle habe man verhindert, dass Menschen zerquetscht worden seien», erklärte Darmanin.

Dagegen klagte Liverpools Bürgermeisterin Joanne Anderson, die selbst im Stade de France war, am Montag in der «BBC», die Polizei sei «wirklich brutal» vorgegangen. Zudem sei die Organisation des Fußballspiels «chaotisch» gewesen. Die Liverpool-Anhänger müssten eine Entschuldigung erhalten. «Unsere Fans wurden in Bezug auf ihr Verhalten stereotypisiert. Ich werde immer wütender, je mehr Geschichten ich höre», sagte Anderson. «Fans müssen mit mehr Respekt behandelt werden.»