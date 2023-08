Kritik im Netz: Wirbel um WM-Video – Spanien-Boss küsst Weltmeisterin auf den Mund

Hier ist die Kussszene zu sehen. ZDF

Spaniens Fußballerinnen haben erstmals den WM-Titel gewonnen. Das Nationalteam von Trainer Jorge Vilda setzte sich im Endspiel gegen die amtierenden Europameisterinnen aus England durch dank eines Tores von Captain Olga Carmona. Nach dem Schlusspfiff war die Freude riesig, Königin Letizia feierte zusammen mit den Spielerinnen. Eine Szene bei der Siegerinnen-Ehrung sorgte später für Irritationen.

Während der Feierlichkeiten gratulierte der spanische Verbands-Präsident Luis Rubiales der Weltmeisterin Jennifer Hermoso. Wie viele andere Spielerinnen auch umarmte er sie und küsste sie auf die Wange. Doch dann hielt der Spanien-Boss Hermosos Kopf mit beiden Händen und drückte ihr einen Kuss mitten auf den Mund. Rubiales lachte daraufhin. Kameras hielten den Moment fest.

Wenig später sprach die 33-Jährige, die seit Juni 2022 in Mexiko kickt, über die Szene. In einem Instagram-Livestream sagte sie: «Das hat mir nicht gefallen.» Die spanische Nationalspielerin ist laut Medienberichten Single. In den letzten Jahren gab es jedoch teilweise Gerüchte über eine Liaison zwischen ihr und Teamkolleginnen wie Weltfußballerin Alexia Putellas.

Spanien-Boss stand schon öfters in der Kritik

Auf X (ehemals Twitter) äußerten viele Userinnen und User ihr Unverständnis betreffend der Kuss-Szene. Jemand schrieb zum Beispiel: «Ich weiß nicht, wie eng das Verhältnis der beiden ist, aber das geht doch etwas zu weit.» Zudem ging das Video viral. Nach wenigen Minuten hatte es bereits Hunderttausende Likes.

Die spanische Presse sieht das Ganze in der Weltmeister-Euphorie nicht so eng. «Mundo Deportivo» schrieb beispielsweise von einem «liebevollen Akt zwischen zwei Menschen, die sich von den Emotionen des Augenblicks mitreissen ließen – an einem Tag, der bereits Teil der Geschichte des spanischen Fußballs ist.»