Währungswechsel : Kroaten beschweren sich über Teuerung nach Euro-Einführung

Seit dem ersten Januar wird in Kroatien mit Euro bezahlt. Die Einheimische Bevölkerung ist darüber nicht gänzlich erfreut, da dies zu Preiserhöhungen führt.

Das beliebte Urlaubsland hatte am Neujahrstag die Landeswährung Kuna durch den Euro abgelöst.

Zwei Tage nach Einführung des Euro als Zahlungsmittel im EU-Land Kroatien häufen sich Beschwerden über abrupt teurer gewordene Lebensmitteleinkäufe sowie Friseur- und Café-Besuche. In diversen Internet-Foren würden zahlreiche User ihren Unmut über die Preiserhöhungen ausdrücken und mit konkreten Beispielen belegen, berichtete das Nachrichtenportal «index.hr» am Dienstag. Wirtschaftsminister Davor Filipovic stellte staatliche Maßnahmen gegen den Einzelhandel in Aussicht.