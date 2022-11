Angst um ihr Leben: Kronprinzessin Amalia bedroht – jetzt redet der «Mocro Maffia»-Boss

Dafür zog sie aus dem Königspalast in Den Haag aus und in eine Studentenwohnung in Amsterdam ein.

Das Leben von Kronprinzessin Amalia der Niederlande findet seit einigen Wochen größtenteils innerhalb des Königspalastes in Den Haag statt. Die 18-Jährige darf die Residenz Huis ten Bosch nur unter strengen Auflagen verlassen und wird von einem großen Aufgebot an Sicherheitspersonal bewacht. Der Grund: Die «Mocro Maffia» drohte Ende September, die 18-Jährige zu entführen und sie sogar zu ermorden.

«Eine versuchte Entführung oder ein Anschlag werden in Betracht gezogen», hieß es in der Zeitung De Telegraaf. Nun äußerte sich der Anführer der Mafia, die vor allem in den Niederlanden und Belgien aktiv ist, aus dem Hochsicherheitsgefängnis in Vught, wo er eine Haftstrafe absitzt.