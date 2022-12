Wirecard Prozess : Kronzeuge belastet Ex-Chef Braun und betitelt Wirecard als «Krebsgeschwür»

Am Montag hat Kronzeuge Oliver Bellenhaus vor Gericht ausgesagt.

Im Wirecard-Prozess hat der Kronzeuge der Staatsanwaltschaft den früheren Vorstandschef Markus Braun als maßgebliche Figur bei jahrelangem Milliardenbetrug beschuldigt. «Wirecard war ein Krebsgeschwür», sagte der mitangeklagte Manager Oliver Bellenhaus am Montag vor dem Landgericht München. «Es gab ein System des organisierten Betrugs.» Braun sei ein «absolutistischer CEO» (Chief Executive Officer) gewesen. «Wenn er etwas sagte, wurde es so gemacht.» Braun und Bellenhaus sitzen seit zweieinhalb Jahren in Untersuchungshaft, dritter Angeklagter ist der frühere Wirecard-Chefbuchhalter.