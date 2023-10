Kryptowährung: Bitcoin steigt erstmals seit Mai 2022 über 35.000 US-Dollar

Am vergangenen Freitag übersprang die älteste Digitalanlage zum zweiten Mal in jener Woche die Marke von 30.000 US-Dollar.

Der Kurs der Kryptowährung Bitcoin ist am Dienstag zeitweise über 35.000 US-Dollar gestiegen. Der Kurs erreichte im frühen Handel mit 35.172 Dollar den höchsten Stand seit Mai 2022. Am Vormittag kostete der Bitcoin 34.150 Dollar. Das waren 8,2 Prozent mehr als am Vortag. Auch andere Digitalwährungen wie Ether oder Tether legten zu.