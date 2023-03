Key West: Kubaner flüchteten mit Hängegleiter 145 Kilometer übers offene Meer nach Florida

Zwei kubanische Migranten sind mit einem motorisierten Hängegleiter die rund 145 Kilometer von der kommunistisch regierten Insel nach Florida geflogen. Wie die Polizei mitteilte, landeten sie am Samstag um 10.30 Uhr Ortszeit sicher auf dem Flughafen von Key West an der äußersten Südostspitze der USA. Die beiden seien der US-Grenzschutzbehörde übergeben worden.

Augenzeugen sahen und filmten den Anflug des Gleiters. «Ich schaute hoch, weil ich das Geräusch hörte und und sah sie anfliegen – dort, wo sie eigentlich nicht sein sollten, nämlich in der Anflugschneise zum Key West Airport», so Christopher Herrera gegenüber Local 10. Pilot Nock Pontecorvo hatte das Fluggerät aus der Luft gesehen. «Es war ziemlich beeindruckend. Es braucht eine Menge Mut, die 145 Kilometer Anflug bei diesem Wind über offenes Meer zu wagen.»

Kubaner haben zuletzt wieder in großer Zahl versucht, per Boot nach Florida zu gelangen, während zahlreiche Migranten aus zentralamerikanischen Ländern hoffen, an der Landgrenze zu Mexiko in die USA zu gelangen. Für einige von ihnen, unter anderem für Kubaner, gibt es seit Januar eine neue Regelung, eine Art Bewährungssystem, über das sie durch einen Sponsor innerhalb der USA für eine befristete Zeit in die Vereinigten Staaten kommen können. Das müssen sie aber vorher online beantragen. Diejenigen, die das nicht tun, können wieder abgeschoben werden.