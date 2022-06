Haushaltstipps : Kühlschrank richtig einräumen – so bleiben deine Sachen länger frisch

Wer auf Ordnung im Kühlschrank setzt, hat den Bestand im Blick, profitiert von längerer Haltbarkeit und tut Gutes für die Umwelt. So gehts.

Spätestens, wenn die fast leere Packung Parmesan an der Rückwand deines Kühlschranks festgefroren ist oder du vor lauter Bierflaschen im Gemüsefach nicht mehr siehst, ob dein Salat noch frischt ist, solltest du für etwas Ordnung sorgen. Das bringt auch Karmapunkte in Sachen Energie sparen.

Der kälteste Ort im Kühlschrank

Auf die Glastablare

Von oben nach unten sortierst du deinen Kühlschrank am besten so: Fertige Speisen und Backwaren kannst du oben verstauen. Das können eine Portion deines gestrigen Dinners oder ein Stück Kuchen sein.

Ins Gemüsefach

Die Gemüseschublade hat genug Stauraum für Salat, Gemüse und Obst. Achte darauf, dass nicht jede Gemüsesorte in den Kühlschrank darf. Wasserhaltiges Gemüse wie Tomaten, Peperoni oder Gurken sollte nicht im Kühlraum verstaut werden, da es sonst an Geschmack verliert.

In die Einhängeschalen

Dasselbe gilt natürlich für kleine Tetrapacks und Flaschen, wie Limettensaft für dein Salatdressing. Unten in der Tür stehen die großen Flaschen und deine (Pflanzen-) Milch. Am besten beinhalten diese maximal 1,5 Liter, damit sie nicht zu schwer sind.

Im Gefrierfach

Verschließe deine Lebensmittel

Öliges und Fettiges bewahrst du im Kühlschrank am besten in geschlossenen Behältern auf und bevor du etwas einfrierst, solltest du deine Lebensmittel-Verpackungen auf feuchte Flecken oder Löcher überprüfen.

Tipps zum Energie sparen

Am besten belässt du deinen Kühlschrank von der Aufteilung her, so wie du ihn ausgeliefert bekommen hast. Mietest du eine Wohnung, liegen dir vielleicht Bedienungsanleitungen mit Beschreibungen vor. So sind die optimalen Aufteilungen und Orte nach Kältegrad gewährleistet.