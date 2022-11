Paris: Kündigung kassiert, weil «keine Lust auf Feierabendbier»

Gehst du mit deinen Arbeitskollegen auf ein Feierabendbier?

Ja, sogar mehrmals pro Woche. Ja, aber einmal pro Woche genügt mir völlig. Ja, ich gehe mit, trinke aber keinen Alkohol. Nein, nach Feierabend möchte ich meine Arbeitskollegen nicht mehr sehen. Nein, ich gehe grundsätzlich nicht gerne in Bars. Ich habe keinen Job, kommt für mich also sowieso nicht in Frage.