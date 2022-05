Luxemburg : Künstler sollen für Inhalte auf Facebook und Insta vergütet werden

LUXEMBURG – Künstler aus Luxemburg, Frankreich und Belgien sollen für ihre audiovisuellen Werke künftig vergütet werden, wenn sie auf den Plattformen von Meta (Facebook und Instagram) angesehen werden.

Die Urheberrechts-Gesellschaft Société civile des auteurs multimedia (Scam) hat mit der US-amerikanischen Meta-Gruppe (Facebook und Instagram) eine Vereinbarung getroffen, um die Urheber von audiovisuellen Werken, die auf ihren Plattformen in Frankreich, Belgien und Luxemburg angesehen werden, zu vergüten. Dies gaben beide Unternehmer diese Woche bekannt. Diese Vereinbarung betrifft nur reale Werke, also beispielsweise Dokumentarfilme oder Reportagen, da fiktionale Werke nicht zu dem von der Scam verwalteten Repertoire gehören.

«Dank dieser Vereinbarung können Nutzer in Luxemburg , Belgien und Frankreich weiterhin audiovisuelle Werke aus dem Repertoire der Scam auf den Plattformen von Meta frei ansehen und innerhalb ihrer Communities teilen, während die Autoren dieser Werke entsprechend vergütet werden», so Scam und Meta in einer gemeinsamen Erklärung. Im Rahmen dieser neuen Regelung verfügt Meta über eine Lizenz für die Werke des Scam-Repertoires auf seinen Plattformen wie Facebook und Instagram.