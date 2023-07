Streetart in Luxemburg: Künstler verschönern Baustelle am künftigen CHL Centre

Streetart verziert nun die Palisaden, die die Baustelle am CHL umgeben.

Sumo, Alain Welter, Rojo und viele andere: Insgesamt 20 Urban-Art-Künstler aus acht verschiedenen Ländern trafen sich an der Kreuzung der Route d'Arlon und der Rue Val Fleuri, um an einem Gemeinschaftsprojekt zu arbeiten.

Jeder Künstler erhielt freie Hand, um seiner Kreativität in einem vorher festgelegten Bereich freien Lauf zu lassen. An diesem Projekt ist das Ausbildungszentrum «Liewenshaff» beteiligt. Das Kunstwerk wird bis zur Entfernung der Palisaden am Ende der Baustelle zu sehen sein.