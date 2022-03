Esch2022 : Künstlerkollektiv gibt der Kultur die Richtung vor

LUXEMBURG – Sechs Tage vor dem offiziellen Datum organisiert das Kollektiv «Richtung 22» seine ganz eigene, «softe» Eröffnung von Esch2022.

«Das Team von Esch2022 wusste, wer wir sind, als sie uns ein Projekt zugestanden haben», sagt Maurice Sinner vom Kollektiv «Richtung 22» und lacht. Die europäische Kulturhauptstadt hatte Bewohner und Künstler aus dem Süden eingeladen, sich mit einer Vielzahl von Projekten, die sich mit der Zukunft der Eisenmetropole befassen, zu beteiligen. Richtung 22, bekannt für seine satirischen Filme über die luxemburgische Politik, nutzte die Gelegenheit, um am Sonntag seine eigene, ganz «softe» Eröffnung von Esch2022 zu veranstalten. Sechs Tage vor dem offiziellen Zeitplan.

Bei der Aktion «Dat hei ass keng Kavalkad – Invasioun op Esch» lädt Richtung22-Interessierte ein, sich ihnen um 15 Uhr am Gebäude 4 anzuschließen, «verkleidet als Menschen, die mit der Straßenbahn fahren, auf der Großgasse einkaufen – in Businesskleidung». Der Gruppe werden sich Karnevalswagen und ein blauer Hirsch aus der Zeit, als Luxemburg-Stadt europäische Kulturhauptstadt war, anschließen, um bis zur Place de la Résistance zu laufen, um «Beton, Glas und Kultur in die Minett zu bringen».