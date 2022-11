Kult-Rockband «Status Quo» spielt am Freitag in der Rockhal

Wie seid ihr darauf gekommen, die Compilation «Quo'ing in - The Best of the Noughties» zu veröffentlichen.

Wir wollten die vergangenen 25 Jahre nochmal durchgehen, um einige Songs in verbesserter Version nochmal rauszubringen. Zum Beispiel wollten wir «Caroline», «Rockin' All Over The World» oder «Paper Plane» im Studio neu aufnehmen, um diese Songs auch ins Fernsehen bringen zu können.