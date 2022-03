20 neue Folgen : Kultserie «Futurama» feiert 2023 ihr Comeback

Die Serie «Futurama» wurde bereits zweimal abgesetzt. Jetzt kündigte Internet-Plattform Hulu neue Folgen an. Ende Februar startet die Produktion.

«Es ist eine echte Ehre, noch einmal die triumphale Rückkehr von 'Futurama' anzukündigen», meint Groening in einer Pressemitteilung, «bevor wir dann wieder abrupt gecancelt werden.» Die neuen Abenteuer des Pizzaboten Fry, der nach 1000 Jahren Kälteschlaf in der Zukunft aufwacht, werden bereits ab Ende Februar in Prodution gehen.