Großregion: Kultstätte mit römischem Relief bei Ausgrabungen entdeckt

In Trier ist bei archäologischen Ausgrabungen eine Kultstätte für den römischen Lichtgott Mithras mitsamt eines größeren Reliefs entdeckt worden. Das 1,20 Meter hohe Kalksteinrelief zeige die Gestalt des Cautes, der als Begleiter für den Gott in Erscheinung trete, teilte der für das kulturelle Erbe zuständige Innenminister Michael Ebling (SPD) am Dienstag in Trier mit. Es sei «ein spektakulärer Fund»: Er verdeutliche «einmal mehr das faszinierende römische Erbe unseres Landes, das ganz besonders hier in Trier sichtbar wird», sagte Ebling.