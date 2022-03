In Metz : Kunde droht Angestellten wegen 1,80 Euro

METZ – Am vergangenen Sonntag wurden zwei Mitarbeiterinnen am Metzer Hauptbahnhof von einem 60-jährigen Mann bedroht. Kurz daraufhin wurde dieser von der Polizei festgenommen.

Ein 60-jähriger Mann sorgte am Sonntagnachmittag am Hauptbahnhof in Metz für Unruhe. Der Bahnkunde wollte ursprünglich am Schalter eine Fahrkarte kaufen. Daraufhin bat ihn die Mitarbeiterin das Ticket am Automaten zu lösen. Der bereits erzürnte Mann bat daraufhin eine weitere Mitarbeiterin um Hilfe, wie Le Républicain Lorrain berichtet.