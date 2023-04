First Republic Bank: Kunden ziehen 102 Milliarden Dollar ab – jetzt taumelt die nächste Bank

In einer Panikreaktion zogen viele Kunden der US-Bank ihr Geld ab – nun befindet sich First Republic erst recht auf dem absteigenden Ast.

1 / 3 Die Bank First Republic steckt tief in der Krise. IMAGO/Xinhua Aus Panik vor einem Kollaps zogen Kunden insgesamt 102 Milliarden Dollar ab. Der Aktienkurs der Bank befindet sich auf Talfahrt. IMAGO/Panthermedia Die Silicon Valley Bank kollabierte als erste. IMAGO/NurPhoto

Die First Republic Bank, der nach der Bankenkrise im letzten Monat am stärksten gefährdete Kreditgeber in den USA, gab am Montag Details darüber bekannt, wie sehr ihr Geschäft in Schwierigkeiten geraten ist. In der mit Spannung erwarteten ersten Mitteilung der Bank an die Investoren seit dem freien Fall in den letzten anderthalb Monaten sagten die Verantwortlichen wenig.

In einer Telefonkonferenz lehnten die Führungskräfte es ab, Fragen zu beantworten, so dass die Anleger und die Öffentlichkeit nur wenige Antworten auf die Frage erhielten, wie die Bank aus ihrer Krise herauskommen würde.

Mehr als die Hälfte an Kundeneinlagen abgezogen

Die Bank, die sich an eine gut betuchte Klientel an den Küsten wendet, scheint am seidenen Faden zu hängen. Im ersten Quartal verlor sie schwindelerregende 102 Milliarden Dollar an Kundeneinlagen – weit mehr als die Hälfte der 176 Mrd. Dollar, die sie Ende letzten Jahres besaß – nicht eingerechnet eine vorübergehende Rettungsaktion in Höhe von 30 Mrd. Dollar, die sie im letzten Monat von den größten Banken des Landes erhielt.



Im gleichen Zeitraum nahm sie 92 Mrd. Dollar auf, hauptsächlich von der Federal Reserve und staatlich unterstützten Kreditinstituten, und ersetzte damit im Wesentlichen ihre Einlagen durch Kredite. Das ist ein gefährlicher Weg für jede Bank, die in der Regel Geschäfte macht, indem sie relativ günstige Kundeneinlagen entgegennimmt, während sie Geld an Hauskäufer und Unternehmen zu viel höheren Zinssätzen verleiht.

Auch Aktienkurs fällt dramatisch

Die Aktien der Bank fielen im verlängerten Handel um etwa 20 Prozent, nachdem sie vor der Veröffentlichung des Ergebnisberichts um mehr als zehn Prozent gestiegen waren, und der Kursrückgang verschärfte sich noch, nachdem die Führungskräfte es abgelehnt hatten, Fragen von Analysten zu beantworten. Der Aktienkurs von First Republic ist seit Mitte März um mehr als 85 Prozent gesunken.

Die Talfahrt begann vor etwa sechs Wochen, als die mittelgroßen Kreditinstitute Silicon Valley Bank und Signature Bank von den Bundesaufsichtsbehörden übernommen wurden, nachdem Kunden Milliarden von Dollar an Einlagen abgezogen hatten. First Republic, mit Sitz in San Francisco, wurde weithin als der Kreditgeber angesehen, der als nächster fallen würde, weil sie viele Kunden in der Start-up-Branche hatte - ähnlich wie die Silicon Valley Bank. Auf vielen der Konten liegen mehr als 250.000 Dollar, die staatliche Einlagensicherung gilt aber nur für Beträge bis 250.000 Dollar.

Angewiesen auf staatliche Hilfe