80 Jahre David Hamilton : Kunst, Kitsch oder Pornografie?

Weichzeichner-Fotos von pubertierenden Mädchen waren sein Markenzeichen; mit Filmen wie «Zärtliche Cousinen» und «Bilitis» wurde er weltberühmt. Heute ist David Hamilton 80 Jahre alt geworden.

Das junge Mädchen lehnt sich gegen einen Fels. Um ihre Hüfte ein Gazetuch, das die Schamhaare nur knapp bedeckt. Das offene Haar fällt zwischen ihre Brüste. Motiv und Pose erinnern an das Gemälde «Odysseus und Kalypso» des Schweizer Symbolisten Arnold Böcklin. David Hamilton hat dieses Foto in seiner jüngsten Ausstellung in der Pariser Galerie ArtCube ausgestellt.