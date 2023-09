Kunstturn-Superstar: Das Video mit dem schwarzen Mädchen empört sie bis heute

Im Video ist die Medaillenübergabe an einem Kunstturn-Event in der irischen Hauptstadt Dublin zu sehen. Alle Teilnehmerinnen erhalten eine Medaille – außer ein schwarzes Mädchen. «Es gibt keinerlei Platz für Rassismus im Sport», schreibt Biles weiter. Seit das Video nun viral geht, hat der irische Gymnastik-Verband am Freitag ein Statement abgegeben. Darin heißt es, man habe von den Eltern des Mädchens eine Klage wegen rassistischen Verhaltens erhalten.