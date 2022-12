Rheinland-Pfalz : Kurioser Einsatz in Ludwigshafen - Frau fährt mit Auto in Bahntunnel

LUDWIGSHAFEN – Eine Rheinland-Pfälzerin ist am Freitag mit ihrem Pkw aus noch unbekannten Gründen in ein Straßenbahntunnel gefahren. Verletzt wurde die Frau dabei nicht.

Eine Frau hat ihr Auto mitten in Ludwigshafen in einen Tunnel der Straßenbahn gefahren. Sie steuerte ihren Wagen am vergangenen Freitag von einer Straße aus rund 250 Meter lang über ein geschottertes Gleisbett in die Tunnelanlage nahe der unterirdischen Haltestelle Rathaus, wie die Feuerwehr am Sonntag mitteilte. Die Einsatzkräfte bargen das Auto gemeinsam mit Mitarbeitern der Verkehrsbetriebe. Dabei wurde das Fahrzeug den Angaben zufolge mit schwerem Gerät angehoben und auf eine Lore der Verkehrsbetriebe gehievt. Ein Zugfahrzeug habe die Lore samt Auto dann aus dem Tunnel geholt.