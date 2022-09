Luxemburg: Kurz vor knapp – Metalfestival muss sich neuen Standort suchen

STRASSEN – Musik ist eine Frage des Geschmacks. Im Fall des «Metalfestival Kopstal» soll dieser mit der Gemeinde Strassen so weit auseinanderliegen, dass die Organisatoren eine neue Location brauchen. Die Gemeinde dementiert – und Petingen hilft aus.

«Metal ass Meng Musek» – seit Donnerstag verbreitet sich das Statement in den sozialen Netzwerken. Was dahinter steckt? Der Bürgermeister von Strassen, Nico Pundel (CSV), soll anderer Meinung sein. «Metal ass Keng Musek» soll der nämlich die Organisatoren des Metalfestivals nach deren Angaben wissen lassen haben und damit der am Wochenende geplanten Veranstaltung kurzfristig eine Absage erteilt.

Weil der übliche Veranstaltungsort in Kopstal durch Überschwemmungen beschädigt worden war, sollte das Festival, das es seit über zehn Jahren gibt, in Strassen stattfinden. «Wir wurden drei Tage vor Beginn des Festivals von der Gemeinde Strassen kontaktiert», so die Veranstalter auf Facebook. Die Gemeinde behaupte, sie hätten beim Antrag der Veranstaltung gelogen. «Wir haben ein Musikfestival beantragt», schreiben sie…doch nun soll Metal keine Musik sein.

Trotz der Enttäuschung riefen die Organisatoren dazu auf, keine Hassbotschaften an den Bürgermeister zu senden – «der Post ist als Hilferuf gedacht, nicht Hetzkampagne.» Denn die Veranstalter suchten dringend auf der Suche nach einem neuen Veranstaltungsort, damit das Metalfestival doch noch stattfinden kann.

Gemeinde dementiert

Am Freitagmittag hat die Gemeinde Strassen sich über eine Pressemitteilung zu Wort gemeldet. «‹Metal ass keng Musek› hat Nico Pundel […] nie so gesagt», so das Statement. Der FC Kopstal 33 habe im Frühjahr einen Antrag für ein «Musik Fest Konzert» für rund 250 Personen gestellt. «Mit der Idee, lokale Vereine aus den Nachbarsgemeinden zu unterstützen», habe man dafür ein Chalet und seine Infrastruktur genehmigt. Von einem Metalfestival sei nie die Rede gewesen, das habe die Gemeinde im September über Umwege erfahren. Der Bürgermeister habe bei einem Treffen zum Ausdruck gebracht, sich hintergangen zu fühlen.

Ins Gewicht fällt laut Gemeinde zudem, dass kein Sicherheits- oder Parkkonzept vorgelegt worden sei sowie kein Plan zur Lautstärke, «die bei dieser Musikrichtung ein wichtiger Faktor ist». Die Genehmigung für das Festival an sich bestehe weiterhin, allerdings nicht mehr für die zuvor genehmigte Örtlichkeit und das zugehörige Material.