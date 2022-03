Minneapolis : Kurze Haft für Ex-Polizistin im Fall Daunte Wright

Das US-Justizsystem habe ihren Sohn noch einmal ermordet, klagt die Mutter des erschossenen Afroamerikaners. Die Richterin rechtfertigt die Strafe mit mildernden Umständen.

Die ehemalige US-Polizistin Kim P. ist wegen eines tödlichen Schusses auf den Schwarzen Daunte Wright im vergangenen April zu zwei Jahren Haft verurteilt worden. 16 Monate davon müsse sie im Gefängnis absitzen, die letzten acht Monate solle sie auf Bewährung freikommen, sagte Richterin Regina Chu am Freitag. Chu blieb mit dem Strafmaß deutlich unter den sechs bis achteinhalb Jahren, die in einem solchen Fall im US-Staat Minnesota vorgesehen sind, und wurde dafür von Wrights Mutter scharf kritisiert. Ein Geschworenengericht hatte P. im Dezember des Totschlags schuldig gesprochen.

Die weiße Beamtin P. hatte den Schuss auf den 20-Jährigen bei einer Verkehrskontrolle in Brooklyn Center in Minnesota abgegeben. Sie hatte Wright gestoppt und festgestellt, dass gegen den Mann ein Haftbefehl vorlag. Als die Polizistin und ein Kollege Wright Handschellen anlegen wollten, sprang dieser zurück ins Auto und die Beamtin drohte mehrfach, ihren Elektroschocker einzusetzen. Als er nicht reagierte, fiel ein Schuss, Videoaufnahmen des Vorfalls zeigen, wie die Polizistin zu fluchen beginnt und sagt, sie habe die falsche Waffe gegriffen.

«Polizeiveteranin beging nach 26 Dienstjahren einen tragischen Fehler»

«Heute hat das Justizsystem ihn erneut ermordet»

Wrights Mutter Katie sagte dagegen noch vor der Bekanntgabe des Strafmaßes, sie werde der Ex-Beamtin nie vergeben können. Diese habe Wrights Namen im ganzen Prozess nie in den Mund genommen. Die Angeklagte brach bei Katie Wrights Worten in Tränen aus. Wright nannte das Strafmaß eine Farce. «Heute hat das Justizsystem ihn erneut ermordet», sagte sie und warf der Richterin vor, sie habe sich von den «weißen Tränen» der Ex-Polizistin beeindrucken lassen.

Der Anwalt der Familie sagte, er verstehe nicht, warum in diesem Fall, in dem eine weiße Polizistin einen Afroamerikaner getötet hat, mildernde Umstände geltend gemacht worden seien. In einem anderen Fall, in dem ein schwarzer Polizist eine Weiße getötet habe, sei das Strafmaß höher gewesen. «Was wir heute gesehen haben, ist ein Rechtssystem in schwarz und weiß», sagte Anwalt Ben Crump.