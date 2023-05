Saarland: Bombendrohung führt zu kurzfristiger Sperrungen an Amtsgericht

Eine Bombendrohung am Amtsgericht St. Ingbert (Saarpfalz-Kreis) hat am Montag für einen Polizeieinsatz gesorgt. Vor dem Gebäude habe es kurzfristig Sperrungen gegeben, sagte ein Sprecher des Landespolizeipräsidiums in Saarbrücken. Zudem hätten Mitarbeiter das Gebäude verlassen müssen.