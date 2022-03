Finale der Frauen : Kvitova gewinnt zum zweiten Mal Wimbledon

Petra Kvitova gewinnt in Wimbledon zum zweiten Mal nach 2011. Die 24-jährige Tschechin setzt sich im einseitigen Finale 6:3 und 6:0 gegen Eugenie Bouchard durch.

Die Linkshänderin aus Bilovec zeigte im Finale eine nahezu perfekte Leistung. In weniger als einer Stunde schlug sie unglaubliche 28 direkte Winner (4 Asse) und nur 12 unerzwungene Fehler. Dem hatte die vier Jahre jüngere Kanadierin nichts entgegenzusetzen. Kvitova, die am Montag neu die Nummer 4 der Welt sein wird, musste im gesamten Turnier einzig in der dritten Rune gegen die fünffache Siegerin Venus Williams einen Satz abgeben.