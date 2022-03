«Kann es nicht fassen» : Kylie flog regelmäßig in Kobes Helikopter

Kylie Jenner kennt den Helikopter, mit dem Kobe Bryant abstürzte, gut. Erst im November war sie mit ihrer Familie in der Unglücksmaschine zur Geburtstagsparty ihrer Nichte geflogen.

«Ruht in Frieden ... Und ich bete für die Familien. Ich kann es immer noch nicht fassen», schreibt Kylie Jenner (22) am Montagabend auf ihrem Insta-Account. Und fügt an, dass sie einen persönlichen Bezug zum tragischen Absturz von Basketball-Legende Kobe Bryant (41) hat: «Das war der Helikopter und der Pilot Ara, mit dem ich selbst von Zeit zu Zeit flog.» Der Pilot sei «so ein guter Mann» gewesen, schreibt Kylie.